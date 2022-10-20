TOGG kaç lira olacak? Bakan Varank'tan ipucu

Kısa bir süre içinde seri üretimi başlayacak olan yerli otomobil Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Merak edilen konuyla ilgili Bakan Varank'tan yeni bir açıklama geldi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılmasına günler kaldı.

Otomobilin seri üretimi 29 Ekim'de başlayacak. Mart 2023'te yollarda olması beklenen elektrikli aracın fiyatı ise merak konusu.

Daha önceden aynı sınıftaki elektrikli rakiplerine göre fiyatının daha ucuz olacağı söylenen Togg ile ilgili yeni bir açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

A Haber'e konuşan Varank, aracın özel sektör yatırımı olduğunu hatırlatarak "Fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C segment SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar" dedi.

Togg'un C segment SUV benzinli ve dizel araçlara rekabet edebilecek fiyatlardan satılacağını söyleyen Varank, "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı.

Peki Bakan Varank'ın işaret ettiği ve Togg'un fiyatı hakkında fikir verebilecek C segment SUV araçlar kaç liradan satılıyor?

İşte Türkiye'de en çok satılan C segment SUV araçlar ve ekim ayı satış fiyatları...

Audi Q3: 1 milyon 274 bin 560 - 1 milyon 317 bin 40 lira aralığında

Seat Ateca: 890 bin - 910 bin lira aralığında

Dacia Duster: 489 bin - 608 bin 900 lira aralığında

Skoda Karoq: 925 bin - 1 milyon 95 bin lira aralığında

Nissan Qashqai: 895 bin - 1 milyon 226 bin 700 lira aralığında

Volkswagen Tiguan: 984 bin 100 - 1 milyon 852 bin 100 lira aralığında

Hyundai Tucson: 845 bin - 1 milyon 316 bin lira aralığında

Toyota CHR (Hybrid): 820 bin 700 - 979 bin 350 lira aralığında

Peugeot 3008: 988 bin - 1 milyon 178 bin 500 aralığında

Renault Kadjar: 883 bin lira

Honda CRV: 1 milyon 67 bin 800 - 1 milyon 261 bin 300 lira

Ford Kuga: 959 bin 900 - 1 milyon 238 bin 900 lira

Kia Sportage (Hybrit): 940 bin - 1 milyon 420 bin lira .