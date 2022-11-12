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Togg ile İstanbul-İzmir arası yolculuğun maliyeti ne kadar?

Yakında yollara göreceğimiz yerli otomobil Togg’un yolculuk sırasındaki maliyeti merak konusu. İşte İstanbul-İzmir arasında Togg ile yolculuk yapmanın maliyeti…

22 Dakika Önce
2022-11-12 08:31:52
Togg ile İstanbul-İzmir arası yolculuğun maliyeti ne kadar?

Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da bulunan Zorlu Center'da açıldı. Buradaki Togg Deneyim Merkezi'nde araçla ilgili bilgiler yer aldı.

Aracın menzil ve harcama bilgilerine ilişkin hesaplama yapılabilen merkezde Togg ile İstanbul'dan İzmir'e 306 lira maliyetle gidilebileceği bilgisi yer aldı.

Aynı mesafenin benzinli araçla maliyetinin ise bin 20 lira olacağı bilgisi yer aldı.

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