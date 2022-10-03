TOGG fiyat iddialarına son noktayı koydu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Yerli ve milli otomobil Togg 29 Ekim 2022 tarihinde hem fabrika açılışı yapacak hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Buna bağlı olarak sosyal medya ve bazı haberlerde TOGG'a ilişkin fiyat ve satış kampanyalarına ilişkin aslı olmayan açıklamalar yapılıyordu. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla TOGG, konuya dair Twitter'dan açıklama yaptı.

TOGG, fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, Togg iş ortağı gibi görünen kişi ve kurumların açıklamasına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz. Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön sipariş, satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış Haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.