TOGG’dan 'ABD çıkarması' duyurusu!
TOGG, ABD'de görücüye çıkıyor. Sosyal medyadan yapılan duyuruda TOGG'un 'Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacağı açıklandı
2021-12-07 00:52:21
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda,"Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)