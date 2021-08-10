Toboil Ceosu Bahtiyar Azizli’den Akaryakıtta Tasarruf Etmek İçin İpuçları

Toboil’in kurucusu Bahtiyar Azizli, müşterilerine en iyi akaryakıt ve hizmeti sunmaktan mutlu olduklarını bunun yanında akaryakıttan tasarruf edilmesi amacı ile uyulması gereken birkaç kuralı da hatırlatmaktan memnun olacağını söyledi.

“Uyulacak bu birkaç basit ip ucu ile yıllık yakıt miktarında %25 oranında tasarruf edilebilecektir.” Diyen Azizli yakıt tasarrufu için arabaların verimli kullanılması gerektiğini verimli araba kullanmanın ise bir takım kuralları olduğunu söyledi. Bahtiyar Azizli:

“İlk sırada aracın lastik basınçlarının doğru ayarlanması gereklidir. Olması gereken basıncın altındaki lastiklerin yol yüzeyi ile daha fazla sürtünme gerçekleştireceğinden motorun daha fazla güç harcar ve dolaysı ile daha fazla yakıt sarfiyatına neden olur.”

“Bir başka verimli araba kullanma kuralı olarak, aracın iyi durumda tutulması gerektiğini söyleyebilirim. Bakımı gereği gibi yapılmamış, filtreleri tıkalı, kötü yağ performansının yanı sıra düzgün çalışmayan emisyon kontrol sistemleri motorun randımanlı çalışmasını engelleyeceği için yakıt tüketiminin artmasına neden olur.”

“ İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda araç port bagajının ve bisiklet taşıyıcı gibi aparatların çıkarılması gerekir. Bu tip aparatların aracın dışında gerçekleşen hava akışını etkilemelerinden dolayı akaryakıt tüketimini artırıcı etkileri olduğunu vardır.”

“Klima kullanımın yanında yüksek hızlarda açık bırakılan camların da yakıt tüketimini artırdığını unutmayalım. Gerekli olmadıkça klima kullanımından kaçının.”

“ Araçta bulunan gereksiz ağırlıkların ve dur kalklarda tüketimi artırır.”

“ Motor yeni hızlanırken çok fazla enerji harcar bu enerji ani fren ile ısı enerjisine dönüşerek kaybolur. Ani hızlanmaların yerine yumuşak ve zamana yayarak hızlanmanın yakıt tüketimini azaltacağı bilinmelidir.”

“Aracın rölantide iken de yakıt tüketimine devam ettiğini elbette biliyoruz. Birkaç dakika ya da daha fazla rölantide kalmasındansa aracın kontağının kapatılması daha ekonomik bir davranış olmasının yanında daha çevreci bir davranış da olacaktır.”

Ani hızlanmalar sırasında motor, ivme kazanabilmek için daha fazla enerji harcar. Aynı şekilde kısa mesafelerde motor ısınıncaya kadar normalden fazla yakıt harcayacağı için tasarruftan uzaklaşılmış olur.” Şeklindeki açıklamaları ile yakut tasarrufunu en az % 20 artıracak tedbirleri listeledi.

Taboil kurucusu Bahtiyar Azizli son olarak; “En önemli tasarruf ipucunun yüksek kaliteli akaryakıt kullanmaktan geçtiğini de en sona sakladım. Toboil olarak müşterilerimize her zaman en kaliteli akaryakıtları sunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.