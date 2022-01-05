DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Varank, genç istihdamına destek paketinin detaylarını paylaştı
Merkez Bankası Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Ukrayna-Türkiye askeri istihbarat iş birliği
ABD faiz tahvil faizi kaç? OPEC'ten hangi karar çıktı? Bilim Kurulu niçin toplanıyor?
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde kaç zamlandı?
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçiş yapmaya çalışanların ücreti karşılanacak
Borrell: Ukrayna'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliği olamaz
Turkish Cargo, 63 atı ABD'den Türkiye'ye güvenle taşıdı
CFR: 'Erdoğan af karşılığında çekilsin, ordu devreye girsin'
Popüler Oyuncak Köpek Cinsleri Kopekyavrusu.com Adresinde!
ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım
5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı?
2022 ehliyet fiyatları | Ehliyete kaç TL zam geldi? 2022 ehliyet harcı ne kadar?
İsrail’de AA kameramanına saldırı!
Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz yayınlanacak mı?

TIMETURK / EKONOMİ / TOBB’dan döviz kuru açıklaması

TOBB’dan döviz kuru açıklaması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-05 19:39:00
TOBB’dan döviz kuru açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TOBB heyetini kabulünün ardından Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Nebati'ye TOBB Yönetim Kurulu ve Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anımsattı.

Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin taleplerini de bugün sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı pozitif. Bu iş dünyası için de bize şevk veriyor." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş