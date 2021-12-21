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TIMETURK / EKONOMİ / TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TL açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TL açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz.' ifadesini kullandı.

46 Dakika Önce
2021-12-21 17:57:08
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TL açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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