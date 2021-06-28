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TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı. TMSF, Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya'daki varlıklarını da satışa çıkardı.

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Google News - Timeturk
28.06.2021 09:06:53
TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, Nurkay Makina'yı da satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya'daki varlıklarını da satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Nurkay Makina'nın Sakarya'da bulunan gayrimenkullerinin yanı sıra makine, ekipman, demirbaş, araçlar ve stoklarıyla birlikte 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklarından (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşuyor.

Muhammen bedeli 15,8 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 3 Ağustos 2021'de saat 13.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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