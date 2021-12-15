TMSF, Isystems Petrol ve doğalgaz Mühendislik'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Dogalgaz Mühendislik Ticari ve Iktisadi Bütünlügünü 47 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satisa çikardi.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayisinda yayimlanan ilanina göre, Fon tarafindan Isystems Petrol ve Dogalgaz Mühendislik AS ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AS'ye ait mal ve varliklar ile sözlesmelerden olusturulan "Isystems Petrol ve Dogalgaz Mühendislik Ticari ve Iktisadi Bütünlügü" ihale edilecek.



Muhammen bedeli 47 milyon 400 bin lira olarak belirlenen bütünlügün ihalesinde, kapali zarf ve açik artirma usulleri birlikte uygulanacak.



Ihale, 12 Ocak 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasinda gerçeklestirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.