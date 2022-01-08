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TIMETURK / EKONOMİ / TMSF bir şirketi daha satıyor

TMSF bir şirketi daha satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

2 Saat Önce
2022-01-08 22:43:12
TMSF bir şirketi daha satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 9 milyon 450 bin lira muhammen bedeli ile satışa çıkarırken, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün pazarlık tarihi de 14 Ocak'a ertelendi.

Buna göre, Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 9 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 1 Şubat 2022'de saat 11:00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer ilanına göre, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale takviminde pazarlık tarihi 7 Ocak 2022 saat 15:30'dan 14 Ocak 2022 saat 15:30'a ertelendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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