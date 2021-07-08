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TIMETURK / EKONOMİ / TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

3 Saat Önce
2021-07-08 08:39:25
TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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