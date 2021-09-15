TMO'nun fındık alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alımlarına Giresun, Ordu ve Trabzon'daki üreticiler ilgi gösteriyor.

Fındığını hasat edip kurutma işlemlerini tamamlayan üreticiler, randevularını alarak TMO'nun alım noktalarında ürünlerini teslim ediyor. TMO, üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alıyor.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) lisanslı deposunda TMO'ya ürün veren üreticilerden Köksal Yoğunali, AA muhabirine, fındığının alım kriterlerine uygun ve fiyatın da iyi olması dolayısıyla TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Serbest piyasanın çok düşük olduğuna dikkati çeken Yoğunali, "TMO'da Giresun kalite fındık 27 lira, bu iyi bir fiyat, çok şükür Allah bereket versin. TMO'nun fındığın parasını bir veya iki ay sonra vereceği yönünde söylentiler var ama biz burada öğrendik ki paramız cuma günü yatacak. Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu

TMO'nun, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposunda fındık alımı sürüyor.

Ürününü teslim etmek üzere TMO'ya gelen üreticilerden 83 yaşındaki Yaşar Şeker, ikamet ettiği Perşembe ilçesindeki bahçelerinde fındığı hasat ettiklerini belirtti.

Sezonun iyi geçtiğini ancak yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıkları atlatarak ürünlerini kuruttuklarını anlatan Şeker, "Zaten her sene buraya getiriyorum. Fındığım olunca buraya getirmem lazım. Devletin desteğinden memnunuz. Dışarıda fındık 24-24,50 lira. Burada fındık 52,5 randıman verdiler. Allah razı olsun, memnunuz." dedi.

60 yaşındaki Solmaz Özdemir ise 60 işçiyle topladıkları yaklaşık 3,5 tonluk ürünlerinin randımanının da iyi geldiğini aktardı.

TMO'yu tercih ettikleri için memnun olduklarını vurgulayan Solmaz, "Fındığın randımanı beklediğimizin üzerinde geldi. Fiyat da güzel, emeğimizi karşılıyor. Allah'a çok şükür memnunuz." diye konuştu.

Özdemir, TMO ile piyasanın hareketlendiğini ve bu nedenle ofisin her yıl ürün alımını sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Trabzon

Trabzon'da, TMO tarafından 5 ayrı noktada fındık alımı devam ediyor.

TMO tarafından il genelindeki Arsin, Beşikdüzü, Ortahisar, Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinde kiralanan depolarda, Giresun kalite fındığın kilogramı 27, levant kalite 26,5 ve sivri kalite 25,5 liradan alınıyor.

TMO yetkilileri, 1 Eylül'de başlayan fındık alımının sorunsuz devam ettiği ve üreticiden gelen talebe göre de süreceğini belirtti.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan depoya fındık getiren üreticiler, TMO'nun alımlarından ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun.

Üreticiler tarafından depoya getirilen fındıklar, numune alındıktan sonra analizden geçirilip, rutubet ve diğer kontrolleri yapılıyor. Daha sonra üreticiye sunulan alım fiyatı kabul görürse fındıklar teslim alınıyor.

Depoya fındık getiren Sultan Çebitürk, AA muhabirine, yaklaşık bir ton fındık getirdiğini ve genellikle TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl fındık hasadında güçlük çektiklerini ifade eden Çebitürk, "Hasada başlamadan önce havalar güzeldi, güneşliydi. Hasada başladığımızda yağmurlar başladı. 20-22 gün kadar sürdü. Fındıkları toplamak da zorluk çektik, kurutmak da güçlük çektik. Bir şekilde kuruttuk. Bugüne de randevu aldık ve ürünümüzü getirdik." diye konuştu.

TMO'nun üreticiye desteğinin önemine değinen Çebitürk, "Üreticinin emeğine göre fiyatlar bence az daha yüksek olmalıydı ama buna da şükür. En azından serbest piyasadan çok daha iyi. Serbest piyasada milletin canını alacaklar neredeyse. Şu fındığı oraya götürsem 21-22 liradan fazla para vermez. Bu anlamda TMO'nun üreticiye güzel desteği var." ifadelerini kullandı.

Diğer üreticiler de hem alım kriterleri hem de uygun fiyatı nedeniyle TMO'yu tercih ettiklerini dile getirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.