TMO İthalat için düğmeye bastı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), uluslararası ihale ile 150 bin ton buğday ithal etti. Ton başına fiyat 440 doları aştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesi bu fiyat 320 dolar seviyelerindeydi. İthalat faturasının kabarması yurt içinde un ve ekmek fiyatlarında belirleyici olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası ihale ile 150 bin ton buğday ithal etti. TMO halihazırda Türkiye'deki depolarda bulunan buğday dahil olmak üzere 260 bin ton buğday almak için ihaleye çıkmıştı. alınan buğdayın 28 Mart-22 Nisan tarihleri arasında teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

FİYATLAR 500 DOLARA YAKLAŞTI

TMO'nun ihalelerinde satın alınan tonajlar geçici olup, ilerleyen günlerde nihai onay verilmesine tabi. Satın alımlar azaltılabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

TMO önceki gün de 270 bin ton buğday almıştı. Yapilan açıklama ithal edilen malların Iskenderun, Mersin limanına getirilecegi belirtildi.

RUS- UKRAYNA SAVAŞI FİYATLARI UÇURDU

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan savaş, tüm emtia fiyatlarında olduğu gibi buğday fiyatlarında da sert artışlara yol açtı. Bu da Türkiye'nin ithalat faturasının kabarmasına yol açıyor. İthalat faturası kabardıkça da yurt içinde satılan ürünlerin fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Savaşın etkisiyle yurt içi piyasada fiyatı artan ilk ürün un olmuştu.Sanayicinin gözü kulağı ise TMO'nun buğdayı hangi fiyat seviyesinden ithal edeceğinde idi. İthalat fiyatları ekmek fiyatlarında da belirleyici olacak.

SEVKİYATLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Rus işgali dünyada sevkiyatları durma noktasına getirirken buğday fiyatları hacim birimi başına 11 doları aşarak 14 yılın zirvesine çıktı. 2 Mart'ta ton başına 370 dolar seviyelerinden işlem gören buğday, 3 Mart'ta ton başına 420 dolar seviyelerine gelerek günlük yüzde 12,5 yükselmişti. İşgal başlamadan önce bu fiyat 320 dolar seviyelerindeydi.

TMO'nun dün ithal ettiği 150 bin ton buğdayın fiyatlarına alım fiyatlarına bakıldığı zaman 414 dolar ile 443 dolar arasında değiştiği görülüyor. .