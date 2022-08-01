TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının ayrıntılarını ve alıma başlanacak tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatını 30 Temmuz'da Ordu'da 54 TL olarak açıklamıştı.

Erdoğan açıklamasında "Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır” demişti.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından fındık alım fiyatları tartışmalara yol açarken TMO, 2022- 2023 fındık alım fiyatlarını açıkladı.

TMO'nun paylaştığı duyuruya göre fiyatlar şöyle:

Giresun kalite için 53.00 TL/Kg,

Levant kalite için 52.00 TL/Kg,

Sivri kalite için ise 51.00 TL/Kg

Randıman farkı ve destek ödemesi yapılacak

TMO tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54.00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir" denildi.

Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlanacak.