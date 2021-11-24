TMO’dan un ve hububat fiyatları açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), son dönemde hububat ve un piyasalarına yönelik olarak çıkan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

TMO'dan yapılan açıklamada, hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmelerin gözlemlendiği ifade edildi.

TMO'nun gelişmeleri yakından takip ettiği ve gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Öncelikle artan ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur. Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörüyle iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 milyar lira ilave yükün önüne geçilmiştir."

Fırıncılara uygun fiyatlarla un

Eylül itibarıyla uygulamaya konulan Un Regülasyon Çalışması'na da değinilen açıklamada, çalışmayla TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlandığı, ekmeğin ham maddesi unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafına ulaşması için çalışmaların devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa açıldığı ve teslimatların devam ettiği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380'in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 lira arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını Kuruluşumuza ibraz etmektedir."

"5 ayda 4 milyon tona yakın hububat piyasaya arz edildi"

TMO'nun 5 aylık sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz ettiği, stok takviyesine ve satışlara hızla devam edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"TMO olarak un sanayimizle iş birliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.