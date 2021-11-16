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TIMETURK / EKONOMİ / TMO, 320 bin ton arpa ithalatı ihalesi açtı

TMO, 320 bin ton arpa ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 320 bin tonluk yemlik arpa ithalatı için ihale açtı.

2 Saat Önce
2021-11-16 23:08:35
TMO, 320 bin ton arpa ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarını hızlandırdı. Ofis mısırın ardından arpa ithalatı ihalesine çıktı.

Bloomberg'in ticaret kaynaklarından aktardığı bilgiye göre 320 bin tonluk yemlik arpa ithalatı ihalesi açtı. İhalede tekliflerin 23 Kasım'a kadar toplanacağı belirtildi. Teslimatların 3-28 Ocak arasında yapılması öngörülüyor. Derince, İskenderun, Mersin, İzmir ve Bandırma limanlarından 50 biner ton, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25 biner ton, Trabzon limanından 10 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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