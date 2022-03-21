DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Asgari ücrete zam geliyor mu? Son Dakika: Asgari ücret zammı kararı açıklandı mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı
Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir?
Polisten kaçarken yola el bombası attılar
Fed’den kritik faiz artışı açıklaması
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Bodrum'da
YÖK Başkanı Özvar’dan kritik açıklamalar
TMO, 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi açtı
'Fahri doktora' unvanı geri alındı
Ruslar hücum etti, raflar bomboş kaldı
Fransa’da emlakçıların yarısı ırk ayrımı yapıyor
TOKİ'nin yeni indirim kampanyası yarın başlıyor
'Yabancılar zabıtaları polis sandı; 50 milyon dolar zarar var'
Borsa günü yükselişle tamamladı
David Beckham Instagram hesabını Ukraynalı doktora verdi
Meteoroloji'den 7 il için fırtına uyarısı

TIMETURK / EKONOMİ / TMO, 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi açtı

TMO, 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 210 bin ton ekmeklik buğday için ithalat ihalesi açtı. Teklifler 23 Mart'a kadar toplanacak.

49 Dakika Önce
2022-03-21 20:05:09
TMO, 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarına devam ediyor.

Buna göre TMO 210 bin tonluk ekmeklik buğday alımı için ihale açtı.

İhalede 23 Mart'a kadar tekliflerin alınacağı ifade edildi. Teslimatların 1-30 Nisan arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Buna göre teslimatların 50'şer bin tonu İskenderun ve Samsun limanlarından, 25'şer bin tonu Mersin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından, 10 bin tonu da Trabzon limanından alınacak.

BloombergHT .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş