TMO, 210 bin tonluk buğday ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 210 bin ton ekmeklik buğday için ithalat ihalesi açtı. Teklifler 23 Mart'a kadar toplanacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarına devam ediyor.

Buna göre TMO 210 bin tonluk ekmeklik buğday alımı için ihale açtı.

İhalede 23 Mart'a kadar tekliflerin alınacağı ifade edildi. Teslimatların 1-30 Nisan arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Buna göre teslimatların 50'şer bin tonu İskenderun ve Samsun limanlarından, 25'şer bin tonu Mersin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından, 10 bin tonu da Trabzon limanından alınacak.

BloombergHT .