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TIMETURK / EKONOMİ / TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirildi

TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını yüzde 12,5’ten yüzde 10,5’e indirdi.

18 Dakika Önce
2021-10-23 00:16:46
TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirildi

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonundan, TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü.

Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranlarında 22.10.2021 tesis tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

Buna göre, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 12,5'ten yüzde 10,5'e indirildi.

Yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü. Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise, yüzde 13'e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak uygulanan oranın yüzde 15'e düşürülmesine karar verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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