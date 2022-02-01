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TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!
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TIMETURK / EKONOMİ / TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!

TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!

TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını Merkez Bankası belirleyecek.

15 Dakika Önce
2022-02-01 07:42:13
TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak .

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