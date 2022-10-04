TL'nin reel değerinde artış!

TL'nin reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru, eylül ayında 52,87'den 54,51'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,51 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi ağustos ayında 52,94 puandan 52,87 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 86,54 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 83,38 puandan 82,86 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 42,09 puandan 43,05 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 62,52 puandan 64,90 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)'nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.