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TIMETURK / EKONOMİ / TL mevduatta tarihi rekor! Son 1 ay içinde 5 milyar dolar Türk lirasına döndü

TL mevduatta tarihi rekor! Son 1 ay içinde 5 milyar dolar Türk lirasına döndü

Son yıllarda rekor rallisi süren dolar kurunun etkisiyle piyasada oluşan belirsizliğin giderilmesinin hedeflendiği kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının devreye girmesinin ardından kritik rakam açıklandı. 5 milyar doların liraya döndüğü bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-20 11:49:24
TL mevduatta tarihi rekor! Son 1 ay içinde 5 milyar dolar Türk lirasına döndü

Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran döviz kurlarının ardından vatandaşın dolara olan ilgisi önemli ölçüde arttı.

Döviz mevduat hesaplarına olan talep artışını frenlemek hedefiyle devreye alınan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile TL mevduat hesapları tüm zamanların rekorunu kırdı.

Son 1 ay içinde 5 milyar dolar Türk lirasına döndü. TL mevduatları ise 2 trilyon seviyelerini buldu.

Geçen haftanın sonunda TL mevduatlar 1.987 milyar dolar, döviz mevduatlar da 256.646 dolar seviyesinde oldu.

Bu rakam 21 Aralık'ta 1.831 milyar dolarlık TL mevduat, 261.029 milyon dolarlık döviz mevduatı düzeyindeydi. .

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