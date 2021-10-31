TL Mevduatı 2 trilyonu aştı

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları, eylül sonunda 6.1 trilyon lira ile gayrisafi milli hasılayı aştı. Bu yıl özellikle TL mevduatlardaki artış dikkat çekerken, eurobond ihraçlarına da ilginin yüksek olduğu gözlendi.

Yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu finansal varlıklar gayrisafi milli hasılanın üzerine çıktı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarının toplamı bu yılın eylül sonu itibarıyla 6.1 trilyon lira seviyesine ulaştı.



Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası, eylül sonunda 5.9 trilyon lira olarak gerçekleşirken, orta vadeli planda 2021 yıl sonu hedefi ise 6.6 trilyon TL düzeyinde bulunuyor.



TL MEVDUAT 500 MİLYAR ARTTI

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları pandemi öncesi olan 2020 mart sonuna göre yüzde 54 oranında, 2.1 trilyon lira tutarında arttı. Mart 2020'den bu yana TL mevduatı yaklaşık 500 milyar lira artarak 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kurdaki artışın etkisiyle döviz tevdiat hesapları 1.3 trilyon liradan 2 trilyon 36 milyar liraya çıkarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 867 milyar liradan 1 trilyon 285 milyara ulaştı.







HİSSELER 2.5 KAT YÜKSELDİ

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en çarpıcı büyüme hisse senedinde yaşandı. Mart 2020'de 166 milyar lira olan hisse senedi portföyünün büyüklüğü, 2021'in eylül sonu itibarıyla yaklaşık 2.5 kat artarak 403 milyara ulaştı. 40'ın üzerinde şirketin bu yıl gerçekleştirdiği halka arzlar, yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artmasında etkili oldu.

Mart 2020'de 1 milyon 337 bin olan hisse senedi yatırımcısı sayısı, bu yıl eylülde 2 milyon 396 bine çıktı.



TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI



Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarında, 2020 sonundan bu yana bakıldığında ise TL'nin ön plana çıktığı görülüyor. TL mevduat 2020 sonuna göre yüzde 20 oranında, 292 milyar lira tutarında arttı.



Bu dönemde döviz hesaplarındaki artış yüzde 14'te kaldı. TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 28.3'ten 29.3'e yükseldi. Yerli yatırımcıların bu yıl Hazine ile özel sektörün yurtdışında gerçekleştirdiği eurobond ihraçlarına ilgisinin de arttığı dikkat çekti. 2020 sonunda 252 milyar lira olan kamu eurobondu portföyü, bu yıl 328 milyara, özel sektör eurobond portföyü ise 76 milyar liradan 115 milyara çıktı.







YATIRIM FONLARI 400 MİLYARI GEÇTİ

Yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 410.6 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yatırım fonlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 44.6 artarak 221 milyar 367 milyon liraya ulaştı. Yatırım fonlarının portföylerinde bu yılın 9 aylık dönemindeki artış yüzde 45.7 oldu.



500 MİLYARA DAYANDI

Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü ise eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 18.6, 2020 sonundan bu yana ise yüzde 10.6 artarak 189 milyar 243 milyon liraya çıktı. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü de bu yıl yüzde 27 artarak 410 milyar 610 milyon liraya ulaştı. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının da eklenmesiyle kurumsal yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 499.9 milyar lira olarak gerçekleşti.



3.1 MİLYON YATIRIMCI

Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fon yatırımcılarının sayısı 3 milyon 139 bin 740 olarak gerçekleşti. Bu sayının 3 milyon 119 bin 218'ini yerli yatırımcılar, 20 bin 522'sini ise yabancılar oluşturdu. Yatırımcı sayısının 3 milyonu bireysel yatırımcılar oluşturuyor.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.