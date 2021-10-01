TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
TL mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
2021-10-01 08:57:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla TL mevduata stopaj indiriminde süre yenide uzatıldı.
30 Eylül'de tamamlanan stopaj indirimi uygulama süresi 31 Aralık'a uzatıldı. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekilmişti.
İndirim uygulaması yılbaşına kadar uzatılmış oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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