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TIMETURK / EKONOMİ / TL mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı?

TL mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı?

TL mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? TL mevduatlarıyla ilgili önemli bir karar alındı. TL mevduat stopaj indirimi süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TL stopaj indirimi 31 Aralık'a uzatıldı.

3 Saat Önce
2021-10-01 08:04:59
TL mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı?

TL mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? TL mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? TL mevduatlarıyla ilgili önemli bir karar alındı. TL mevduat stopaj indirimi süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TL stopaj indirimi 31 Aralık'a uzatıldı.

TL stopaj inidirimiyle ilgili çok önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Eylül'de tamamlanan stopaj indirimi uygulama süresi 31 Aralık'a uzatıldı. İndirim uygulaması yılbaşına kadar uzatılmış oldu. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekilmişti.

Stopaj indirimi nedir?

Bir vergi türü olan stopaj, elde edilen kazancın ya da gelirin kaynağından kesilen vergi anlamına gelir. Stopaj; Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi bir kazanca ilişkin tutarın, ilgiliye ödenmesi öncesinde kesilen bedeldir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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