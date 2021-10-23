TL değer kaybediyor; 'halkı ezdirmemek için' ne yapmalı?

Gazeteci Fuat Uğur, dolar yükseldikçe TL’nin değer kaybettiğine işaret ederek ekonomi politikalarına ilişkin hükümete bazı tavsiyelerde bulundu

Uğur'un bugünkü yazısından ilgili bölüm;

DOLAR YÜKSELİYOR. TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR

Paranız değerliyse ekonomi iyi midir?

Ürdün'ün parası çok değerli. Hatta ABD dolarından bile. Ama bu ülke ABD yardımı olmadan yaşayamayan ve ekonomisi tamamen dışa bağımlı bir ülke.

Bugün teknoloji ihraç eden, dünya çapındaki markalarıyla en büyük ekonomiler arasına giren Japonya'nın parası YEN ise çok değersiz görünmekte. 1 Dolar 113 Yen.

Ama dövizin yüksek olması bu da girdi maliyetlerini yükseltiyor, HALK HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLİYOR.

Doğru.

O hâlde Hükûmetin vatandaşını hayat pahalılığından, üreticiyi de üretimdeki yüksek maliyetlerden koruması gerekiyor.

Sıralıyorum:

-Asgari ücret derhâl ciddi oranda yükselmeli.

-Asgari ücret üzerinden alınan vergi kaldırılmalı ya da devlet üstlenmeli.

-Dolaylı vergiler düşürülmeli,

-KDV oranları düşmeli.

-Çiftçinin ve üreticinin üretime dayalı girdilerinin maliyetlerini düşürmek için onlara destek sağlamalı.

-Aylardır anlattığımız üzere tüketiciyi hayat pahalılığı altında ezdirmemek için Tarım Kredi Kooperatif marketleri kesinlikle UCUZLATMAK gerekli.

Hükûmetin tüm bunları yapabilmek için BÜTÇEDE GEREKLİ PAYI var.

Benzin için yapılan diğerleri için de yapılır.

Yeni ekonomik politika uygulayacaksan halkı ezdirmeden yola devam etmek zorundasın.

Halkı ezdirmeyeceksin ki halk da sana yola devam etmen için vize versin.

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.