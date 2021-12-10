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TIMETURK / EKONOMİ / TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması

TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-10 08:57:58
TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Akkol, 2022 asgari ücreti için 3 bin 100 lira teklif etmediklerini, işverenin fedakarlık yapacağını, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz” diyen sendika başkanı, en az 3 bin 500 lira teklif ettiklerini dile getirdi.

Akkol şöyle devam etti: “Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir. (İşçilerin TÜİK'e güvenmediği söylendiğinde…) Onun için ‘Yüzde 21'i verelim, çıkalım' demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.”

İŞÇİ NE DİYOR?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise alım gücünün çok düştüğünü belirterek işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu dile getirdi.

Atalay şunları kaydetti:

“İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz. (Gerçek enflasyon nedir, sorusuna) Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3 bin 900 TL. Bu bir kişi için. Yoksulluk sınırının üstünü ölçü alıyoruz. Dünkü toplantıda 3 bin 900 lirayı teklif etmedik.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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