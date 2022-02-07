Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak!

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak! Resmi Gazete'de de yer alan ilanın yayımlanmasının ardından şartlar ve hangi branşlardan Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacağı merak konusu oldu. Tıp Fakültesi'nden yapılacak olan alımların branş ve kadro sayısı haberin detay kısmında yer alıyor. İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı detayları...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak! Resmi Gazete'de de yer alan ilanın yayımlanmasının ardından şartlar ve hangi branşlardan Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacağı merak konusu oldu. Tıp Fakültesi'nden yapılacak olan alımların branş ve kadro sayısı haberin detay kısmında yer alıyor. İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı detayları...

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak!

Demiroğlu bilim Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda;

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır." sözlerine yer verdi.

Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

Tıp Fakültesi'nden yapılacak olan iki kişilik kontenjnın detayları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Genel Şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No: 120/1 Esentepe-Şişliİstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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