TİM’in 2022 hedefi ayda 2 bin yen ihracatçı

100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 300 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefini gerçekleştirmek için üye sayısını artırma çalışmalarına hız verdi.

Eylül ayında son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefi olan 211 milyar doları yakalayan TİM, “Made in Türkiye” markasını yükseltmek için yeni ihracatçılarla daha da güçlenmeyi hedefliyor. "Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak, ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla TİM e-İhracat Konseyi'nin kurulması için çalışmalarımız sürüyor" diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'de ihracata katılımı artırmaya özel bir önem veriyoruz. Görevi devraldığımızdan beri ihracatın tabana yayılmasını kendimize vazife edindik. Bu kapsamda “TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları”nı aralıksız şekilde sürdürdük. Seferberliğimizin sonuçlarını ihracatçı firma sayılarımızda net bir şekilde görmekteyiz. 2020'nin her ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama daha da yükselerek aylık 1.700 seviyelerine çıkmış durumda. 2020'de bu sayı daha da artacaktır. “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye” ulaşana dek durmak yok" mesajını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.