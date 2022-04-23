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TIMETURK / EKONOMİ / Ticari krediler için 'zorunlu karşılık' kararı

Ticari krediler için 'zorunlu karşılık' kararı

Yılın dördüncü faiz toplantısında ilk kez makroihtiyati politika çerçevesinin güçlendirileceğini duyuran Merkez Bankası, ticari krediler için zorunlu karşılık adımı attı.

48 Dakika Önce
2022-04-23 08:39:21
Ticari krediler için 'zorunlu karşılık' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde gidildiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u oranında zorunlu karşılık ayrılacak.

Zorunlu karşılık aşağıdaki kredi türlerini kapsamayacak:

  • KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler
  • Esnaf kredileri
  • İhracat ve yatırım kredileri
  • Tarımsal krediler
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler
  • Kurumsal kredi kartları
  • Mali kuruluşlara kullandırılan krediler.

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDEKİ KREDİ BÜYÜMESİ

Dünya'da yer alan habere göre; ayrıca 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20'nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20'si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verildi.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı;

YÜZDE 5'İN ALTINDA KALAN BANKALARA İLAVE 500 BAZ PUAN

Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak. .

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