Ticari hayatta dijital dönüşüm süreci hızlandı

Ticaret erbabının nihai tüketici için e-arşiv fatura düzenleme sınırı 30 bin liradan 5 bin liraya düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik belge uygulamalarını yaygınlaştırmak için ocak ayı içinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yaparken, bu düzenlemeyle e-arşiv fatura düzenleme sınırı yeniden belirlendi.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere 30 bin liraya kadarlık satışlarda kağıt fatura düzenlenebiliyordu. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre, bu tutar 5 bin liraya düşürüldü. Vergi mükellefi olanlar için ise 5 bin lira olan sınır bu ay başından itibaren 2 bin liraya indirildi. Buna göre, vergi mükellefleri için yazar kasa fişi düzenleme sınırı olan 2 bin liranın üzerindeki her alışverişte e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeye göre, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarların aşılması halinde, kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya elektronik ortamda e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Altunok, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dijitalleşmenin daha da önem kazandığını belirterek, ticari hayatta da dijitalleşmenin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Elektronik dönüşümün kağıt israfının önüne geçerek doğayı korumayı amaçladığını aktaran Altunok, "Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığına ticari hayatı elektronik ortamda daha yakın takip etme olanağı sağlamaktadır." diye konuştu.

Şirketlerin elektronik ortamda kurulması için kolaylık

Altunok, ticari hayatı kolaylaştıran bir diğer düzenlemenin ise Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinde getirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicil dosyasına kaydedilmesi ve ticaret sicil müdürlüklerinde atılan imzaların elektronik ortama taşınması planlandı. Proje kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Yeni kimlik kartında alınan imzalar genel müdürlükten MERSİS veri tabanına aktarılacak ve vatandaşların ticaret sicil müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. Bu güncellemenin de hayata geçmesi ile birlikte şirketlerin elektronik ortamda kurulmasına ilişkin en önemli adımlardan birisi daha tamamlanmış oldu. Uygulamanın bu ay tüm ticaret sicil müdürlüklerinde uygulanması öngörülüyor." .