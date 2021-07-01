Ticari Araç Nedir?

Motorlu taşıtlar, tasarımları ve kullanım özelliklerine göre farklı sınıflara ayrılır.

Binek ve ticari olarak ayrılan motorlu taşıtların, sunduğu faydalar birbirinden farklıdır. Birden fazla yolcunun konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayan araç türleri binek otomobiller olarak sınıflandırılır. Ticari araçlar ise iş dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Ticari araç tanımı için yük taşımak için tasarlanan motorlu taşıt ifadeleri kullanılabilir. Eşya ve yük taşımaya uygun olarak üretilen ticari araçlar, lider otomobil markalarının kategorileri arasında yer alır. Minibüs, otobüs, kamyonet ve çekici gibi farklı modeller ticari araçlardandır. İşletmenin kullanım ihtiyacına göre tercih edilen ticari araç seçeneği farklılık gösterir. Kamyonet modellerinde açık ve kapalı kasa alternatifleri mevcuttur. Ayrıca, gıda taşımacılığı için özel soğutmalı dolabı olan kasa tasarımları minibüs ve kamyonetlerde görülür. Minibüs modellerinde yolcu koltuklu ve koltuksuz kasa alternatifleri vardır. Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip ticari araçlar, otomatik ve düz vitesli özellikleriyle geniş bir kitleye hitap eder. İşletmelerin tüm yükünü taşıyan ticari araçlar, modern özellikleriyle şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal bir sürüş deneyimi sunar.

Ticari Araç Fiyatları

Dükkan, mağaza, market ve fabrika gibi işletmelerin ihtiyaç duyduğu ticari araçlar, geniş model yelpazesi sunar. Büyük ve küçük kasa tasarımlı araçlar, farklı ihtiyaçları karşılayacak özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkar. Kamyonet, minibüs, otobüs ve çekici gibi araçlar ticari kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Sıfır ve ikinci el alternatif sunan ticari sınıfındaki araçlar, geniş fiyat yelpazesiyle farklı bütçelere hitap eder. İkinci el ticari araç ilanları, araç satın almak isteyenlere uygun fiyatlı yüzlerce seçenek sunar. Model yılı yeni ve eski araçlar arasından çeşitli markaların ürünlerini değerlendirebilirsiniz. Araçların fiyatları belirlenirken belirli durumlar dikkate alınır. Marka ve model özelliğinin yanı sıra üretim yılı, motor gücü, kasa özellikleri ve teknolojisi gibi kriterler ikinci el ticari araç fiyatlarında etkili rol oynar. Ayrıca, araçların kilometresi ve kaza geçmişleri fiyatlandırma aşamasında değerlendirilen durumlar arasında yer alır. Sektorden.com üzerinden çekici, minibüs, kamyonet ve otobüs gibi ticari kullanıma uygun yüzlerce farklı araç modelini inceleyebilirsiniz.

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