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TIMETURK / EKONOMİ / Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

3 Saat Önce
2021-09-26 09:28:38
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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