DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
13 Mart sigara fiyatları neden yükseldi? Sigara ne kadar oldu?
Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor
Sigaraya ne kadar zam geldi? 13 Mart 2022 sigara zammı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı
Soylu: 350 bin kişilik özel güvenlikçi desteği oluşturulacak
Bizim Toptan yüzde 34 ciro artışıyla büyümesini sürdürdü
ŞOK Marketler'den 'Birlikten Berekete' kampanyası
Türk Telekom Programattik ile markalar, kendi reklam süreçlerini yönetebilecek
Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölüm | Annenin Sırrıdır Çocuk ön izleme yayınlandı
Bayraktar Kızılelma ile F-35 ihtiyacımız sorgulanacak!
Royal Halı, 30'a yakın ülkeye ihracat yapıyor
Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak
Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Karadeniz'deki gemilerimizi 7/24 takip ediyoruz
Tipide mahsur kalan imam kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı

TIMETURK / EKONOMİ / Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.

1 Saat Önce
2022-03-13 18:43:50
Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla 524 personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş