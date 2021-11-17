Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyüyerek rekor kırdığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.

Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.