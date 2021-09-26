DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gözler yarınki kabine toplantısında: Ana gündem fahiş fiyatla mücadele
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Temizlik fırçasını 'silah' saydı
Aziz Sancar'dan 'aşı' çıkışı
Irak’ta İsrail ile normalleşme isteyenler tutuklanacak
Ticaret Bakanı Muş, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Sabahattin Ali neden öldürüldü?
24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı
Sadr'dan sürpriz karar! Vazgeçti
Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı
Bin Ladin'in öldürüldüğü evin son hali!
AUKUS krizi büyüyor! NATO çökecek mi?
Sedat Peker’den Sadettin Tantan hakkında paylaşım
Kanada'daki Uygur Türkleri yüz yıllık kiliseyi camiye çevirdi
Ünlü yatırımcıdan Çin'in kripto para hamlesi hakkında çok dikkat çeken yorum
Faiz indiriminden sonra paranın yeni adresi

TIMETURK / EKONOMİ / Ticaret Bakanı Muş, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

43 Dakika Önce
2021-09-26 11:44:42
Ticaret Bakanı Muş, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Bakan Muş'un, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da yer aldı.

Ticaret Bakanı Muş, Erbil temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşecek.

İki günlük ziyaret için Irak'a gelen Muş, dün başkent Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti.

Muş, 18 Ağustos'ta da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı Nasır eş-Şibli ile görüşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN