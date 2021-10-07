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TIMETURK / EKONOMİ / Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor

Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlere yönelik düzenlenen denetimleri değerlendirdi.

2 Saat Önce
2021-10-07 12:05:29
Ticaret Bakanı Muş: Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor

Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz” diye konuştu.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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