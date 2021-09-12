Tıbbi cihaz ve ilaç firmalarının kamudan alacakları artıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmalarının son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çektiğini belirterek, 'Sağlık firmaları, hastanelerin cihaz, malzeme ve ilaç ödeme takviminin normalleşmesini istiyor.' ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmalarının son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çektiğini belirterek, "Sağlık firmaları, hastanelerin cihaz, malzeme ve ilaç ödeme takviminin normalleşmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sektöründeki firmaların devlet ve üniversite hastanelerinden ödeme vadesi geçen alacaklarının toplamının 6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Sektördeki firmaların tahsilatta güçlük yaşadığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye genelinde bu işi yapan 14 bin civarında firma var. Bunların en az yarısı devlet hastaneleri ve özel hastanelerle iş yapmak zorunda. Ödemelerini alamamaları üreticiyi de, satıcıyı da, tedarikçi firmayı da zorluyor. Çünkü üretici ürünü yapıyor, satıcıya teslim ediyor. Satıcı parasını alamayınca parasını üreticiye ödeyemiyor. Ayrıca küresel çaptaki ham madde ve lojistik sıkıntısı sebebiyle fiyatların yükselmesi de sektörün üzerindeki yükü artırıyor."

Avdagiç, tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmalarının son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çektiğini belirterek, "Sağlık firmaları, hastanelerin cihaz, malzeme ve ilaç ödeme takviminin normalleşmesini istiyor." ifadesini kullandı.

"Sektöre yapılacak ödemeler yerli sermayeyi güçlendirecektir"

Şekib Avdagiç, sağlık sektörünün ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Geciken ödemeler, sektörün yeni yatırımlar yapmasını engelleyebilir, böylece dış ticaret açığına olumsuz yönde etki edebilir. Ayrıca, sektöre yapılacak ödemeler, yerli sermayeyi güçlendirecek ve firmalarımızı büyütecektir. Bu da ilerleyen süreçte yurt dışından tedarikimizi daha da azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, sektördeki firmaların yaklaşık 2 yıldır tahsilat problemi yaşadığını belirterek, "Biriken ödemelerin yapılması, tedavi zincirini en güçlü şekilde tutarak sorumluluk üstlenen firmalara destek olacaktır. Sağlık sektöründeki firmalarımız, hastaneleri hem teknik cihaz hem de malzeme ve yedek parça yönünden eksik bırakmadılar. Tedavi zincirini kırmadan, toplum sağlığını her şeyden önemli sayıp tedarike devam ettiler. Hala da devam ediyorlar ve elbette de edecekler. Çünkü bu, firmalarımızın başta gelen sorumluluğu. Ancak bekleyen ödemelerin yapılması da sektörün ayakta kalması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.