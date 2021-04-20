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THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına 'hijyen seti' vermeye ve uçuş boyunca gerekli tedbirleri uygulamayı sürdürüyor.

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20.04.2021 01:21:54
THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına 'hijyen seti' vermeye ve uçuş boyunca gerekli tedbirleri uygulamayı sürdürüyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yolculara maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen setinin verildiği belirtildi.

Seferin saati ve durumuna göre yolculara ayrıca battaniye, kulaklık ve tekstil ürünleri hizmetinin sunulduğu ifade edilen paylaşımda, 'Yüksek standartlarda oluşturduğumuz hijyen politikamız ile şekillenen uçak içi servislerimiz, yolcularımıza çok daha güvenli bir seyahatin kapısını açıyor. Sağlıklı ve keyifli yolculuklar dileriz' denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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