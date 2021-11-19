DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya
FETÖ'cü binbaşılara kapıyı polis açtı!
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Adı ‘Japon mantarı’ oldu; Toros mantarlarına Japonlardan büyük ilgi
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
Mossad'da sarsıntı: Üst düzey istifalar ne anlama geliyor?
Pekmez limon karışımıyla daha kolay zayıflayabilirsiniz
Biden, yetkilerini Başkan Yardımcısına devrediyor
THY uçuş planını güncelledi
Kantaron yağıyla cildinizi beyazlatabilirsiniz
Kurulan şirket sayısı azaldı; il il açıklandı
Gül hastalığı neden oluşuyor?
TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

TIMETURK / EKONOMİ / THY uçuş planını güncelledi

THY uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları (THY), aralık ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-11-19 17:50:06
THY uçuş planını güncelledi

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi. Yolcuların aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş