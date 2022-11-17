THY Uçuş Akademisi ile THK arasında işbirliği anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi (TAFA) ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında bakım-onarım, yakıt ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve THK Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya'nın imzaladığı 5 yıllık anlaşma, Selçuk Efes Havalimanı'nın eğitim amaçlı kullanımını içeriyor.

Havalimanının tüm hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlayan anlaşmaya göre, Selçuk Efes Havalimanı'nda konuşlandırılan uçakların, uçak hat bakım ve arıza giderme hizmeti THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri AŞ tarafından karşılanacak ve bir uçak motoru da bakım anlaşması kapsamında aynı şirkete yaptırılacak.

Anlaşma kapsamında, TAFA'nın Selçuk Efes Havalimanı'nda konuşlandıracağı uçakların AVGAZ 100 LL ve JET A1 yakıtları, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret AŞ'den alınacak. Ayrıca öğrenci eğitimi anlaşmasıyla da 2023 yılı içerisinde, THY'de eğitim alan öğrencilerden bir bölümünün THK Uçuş Akademisi'nden pilotaj eğitimi almaları sağlanacak.

"İşbirliği, Türk Hava Yollarımızın hedeflerine önemli katkılar sunacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurumun bir noktada güçlerini birleştirdiğine dikkati çeken Bolat, "Türk Hava Kurumu ailesinin Uçuş Akademi'miz ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, Türk Hava Yolları'mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu'ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya ise THY ile işbirliği yaparak kendilerini geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yollarına devam etmeyi istediklerini belirterek, "Gerek sportif havacılık gerekse genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir." değerlendirmesini yaptı.