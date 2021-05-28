THY, Türkistan’a ilk uçuşunu yaptı

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici: 'İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum'.