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TIMETURK / EKONOMİ / THY, temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY, temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.

4 Saat Önce
2021-07-13 14:42:34
THY, temmuz ayında yolcularını 248 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

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Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, 'Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Temmuz'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, 'https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/' linkinden ulaşabileceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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