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TIMETURK / EKONOMİ / THY, seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

THY, seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY), bugünkü 1397 uçuşta, 216 bin yolcu ile yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştığı duyuruldu.

2 Saat Önce
2021-07-25 13:57:06
THY, seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı

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Türk Hava Yollarının (THY), bugünkü 1397 uçuşta, 216 bin yolcu ile yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştığı duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.

Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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