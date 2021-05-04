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THY salgına rağmen 2021 yılı ilk çeyreğinde kâr elde etti

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektöründe yaşanan krize rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde 61 milyon dolar net kar elde etti.

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04.05.2021 12:29:33
THY salgına rağmen 2021 yılı ilk çeyreğinde kâr elde etti

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektöründe yaşanan krize rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde 61 milyon dolar net kar elde etti.

Salgın nedeniyle havacılık sektörü tarihinin en sıkıntılı dönemini geçirirken, THY, olumsuz etkilere rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı, 61 milyon dolar net kar ile tamamladı. Yılın birinci çeyreğinde THY'nin toplam gelirleri salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşerek, 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri, söz konusu çeyrekte, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.

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ALINAN TEDBİRLER ZARARI SINIRLANDIRDI                       

Kriz nedeniyle maliyet azaltıcı tedbirler alan THY,  toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek, operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar,  FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 puan artarak yüzde 26,6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti.

FİLODA 362 UÇAK BULUNUYOR

THY, yolcu kapasitesinin yüzde 48 oranında gerilediği 2021 yılının ilk çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 6,4 milyon yolcu taşıdı. Bu süreçte kapatılan hatlar yerine kârlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleştirildi.

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YOLCU UÇAKLARI KARGO TAŞIMACILIĞI YAPTI

THY'de Nisan ayı sonu itibarıyla 231'i dar gövde, 106'sı geniş gövde, 25'i kargo uçağı olmak üzere toplam 362 uçak bulunuyor. Şirket, salgın sürecinde kargo taşımacılığına ağırlık vererek, kriz dönemini fırsata çevirdi ve filosundaki birçok yolcu uçağını, Turkish Cargo'nun hizmetine açtı. 2021 yılının Şubat ayı verilerine göre Turkish Cargo, hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüyerek, dünyanın en büyük 5'nci hava kargo taşıyıcısı oldu. Turkish Cargo, 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olduğu uçuş ağı gücünde yüzde 33 kapasite artışı yaşadı.

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AYCI, ZOR OLANI BAŞARDIK

Açıklanan finansal sonuçlar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız zor olanı başarmak olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen yerdeyken dahi hiç oturmayan Türk Hava Yolları ailemiz için sürpriz değil. Bu başarı; milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan