THY personeli ikramiyesi ne kadar? THY hangi bankayla ikramiye veriyor? THY personel ikramiyesi

THY personeli ikramiyesi ne kadar? Türk Hava Yolları, personeli için ikramiye müjdesi verdi. Merak edilen THY personel ikramiyesi detaylarını sizler için derledik. Peki THY hangi bankayla ikramiye veriyor? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları, personeli için ikramiye müjdesi verdi. Merak edilen THY personel ikramiyesi detaylarını sizler için derledik. Peki THY hangi bankayla ikramiye veriyor? İşte detaylar...

THY personeli ikramiyesi ne kadar?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter ikramiyelerle ilgili açıklama yaptı. Üstün;

"Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 bin TL net ikramiyenin takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz."

THY hangi bankayla ikramiye veriyor?

THY ikramiyelerle ilgili açıklamada bulundu. İkramiyelerin hangi banka aracılığıyla verileceği konusunda bir açıklama henüz gelmedi.