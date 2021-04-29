THY, Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine seferlere başlayacak
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.' ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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