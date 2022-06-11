THY'nin İstanbul-Tivat seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Karadağ'ın sahil kenti Tivat'a uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

İstanbul'dan sabah saatlerinde 150 yolcuyla havalanan THY uçağı, Tivat Havalimanına ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Havalimanında düzenlenen törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin insanları ve ülkeleri birbirine bağladığını ifade ederek, başkent Podgorica'dan sonra Tivat'a da sefer düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karadağ Yatırım Bakanı Ervin Ibrahimovic de Türkiye ve Karadağ'ın ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ise uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirterek, Türkiye'nin dostu Karadağ'ın oldukça güzel bir kıyı şeridine sahip olduğunu kaydetti.

İlk uçuş İstanbul'dan Tivat'a gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'ndan Tivat'a ilk uçuş, "TC-JVR" kuyruk tescilli "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı.

İlk sefere katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yolcular havalimanında törenle karşılandı.

Ekşi, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve havalimanı yetkilileri birlikte kurdele kesti.

THY Genel Müdürü Ekşi, Tivat uçuşlarını başlatarak iki ülke arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek adına önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Ekşi, 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduklarını belirterek, "Dünyanın dört bir köşesini İstanbul üzerinden birbirine bağlamak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi artık dünyanın 129 ülkesinden Tivat'a misafirlerimizi getirecek, bölgenin turizm, ticaret ve kültürel manada gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kotor Körfezi'nin incisi Tivat'a şimdilik haftada 3 sefer yapılacağını dile getiren Ekşi, "Ülkelerimiz arasındaki frekans haklarının artırılmasıyla birlikte sefer sıklığını da artırmayı istiyoruz. Tivat'ın doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çekeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Ekşi, eşsiz coğrafyası, tarihi, zengin mutfağı ve Adriyatik kıyılarının güzelliğiyle cazibe merkezi olan Tivat'ı geniş uçuş ağlarıyla dünyaya bağlamaktan mutlu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Toplam 377 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biri ile misafirlerimize benzersiz bir yolcu deneyimi sunmayı vadediyoruz. Türk Hava Yolları, sahip olduğu yeni nesil uçaklarıyla yolcularına ödüllü ikramlar, konforlu bir seyahat ve en trend içeriklerin yer aldığı uçak içi eğlence sistemlerini sunmakta."

Daha sonra THY Genel Müdürü Ekşi, Karadağ Havalimanları Genel Müdürü Goran Jandreoski ve beraberindekiler pasta kesti.

Haftanın 3 günü sefer yapılacak

Limanları, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehri Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar ve Ulcinj gibi tarihi ve turistik şehirlere yakınlığıyla öne çıkıyor.

Tivat ile uçtuğu nokta sayısını 340'a yükselten THY, "Boeing 737-800" tipi uçaklarla icra edeceği seferlerini 31 Ekim'e kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapacak. .