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TIMETURK / EKONOMİ / THY'nin büyük başarısı: Küresel havayolu şirketleri arasında ilk 3’e girdi

THY'nin büyük başarısı: Küresel havayolu şirketleri arasında ilk 3’e girdi

Türk Hava Yolları (THY), dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucuları arasında düzenlenen ankette, küresel havayolu şirketleri arasında ilk 3'e girmeyi başardı.

2 Saat Önce
2021-10-07 12:33:06
THY'nin büyük başarısı: Küresel havayolu şirketleri arasında ilk 3’e girdi

Türk Hava Yolları (THY), dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucuları arasında düzenlenen ankette, küresel havayolu şirketleri arasında ilk 3'e girmeyi başardı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyada en fazla okunan seyahat dergileri arasında bulunan Condé Nast Traveler okuyucularının THY'yi zirveye taşıdığı belirtildi. Derginin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda "Okuyucuların Seçimi Ödülleri"ne göre dünyanın en çok ülkesine ve uluslararası noktasına uçan THY'nin, küresel havayolları arasında ilk 3 havayolundan biri olmayı başardığı vurgulandı.

800 BİNİ AŞKIN OKUYUCU OY KULLANDI

Açıklamada, “800 bini aşkın okuyucunun katıldığı 'Conde Nast Traveler Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde okuyucular; havayolları, şehir ve otel gibi farklı kategorilerde beğendikleri hizmet ve uygulamaları oyladılar. Basılı ve dijital medyada aylık toplam 37 milyon okuyucu ile buluşan mecra, dünyada öne çıkan seyahat trendlerini ve şehirleri seyahat severlere ulaştırıyor" denildi.

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İLKER AYCI'DAN DERGİNİN OKURLARINA TEŞEKKÜR

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın da görüşlerine yer verildi. Sonucun tesadüf olmadığını belirten Aycı, "Pandemi sürecindeki zorluklara rağmen aldığımız önlemler, hijyen uygulamalarımız ve temassız hizmetlerimiz ile yolcularımızın takdir ve beğenisini toplamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı tüm zorlu şartlara rağmen markasına sahip çıkan çalışma arkadaşlarıma, büyük Türk Hava Yolları ailesinin fertlerine borçluyuz. Markamızdan memnuniyetleri ve bizi layık gördükleri bu başarı için değerli Conde Nast Traveler okuyucularına teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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