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TIMETURK / EKONOMİ / THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı

THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artışla devam ettiği haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 68,3 doluluk oranına ulaştı.

3 Saat Önce
2021-07-13 15:24:41
THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı

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Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artışla devam ettiği haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 68,3 doluluk oranına ulaştı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Haziran 2021 hava trafiği sonuçları değerlendirmesine yer verildi.

Buna göre 3,6 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 66,3, iç hat doluluk oranı yüzde 78,5 oldu.

Haziranda taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,9 artarak 162 bin 180 tona ulaştı.

Ocak-Haziran 2021 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise taşınan yolcu sayısı yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 62,4 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 60,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 73,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde taşınan kargo ve posta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak yaklaşık 910 bin ton oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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