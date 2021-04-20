DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 01:19:35
THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 12-18 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 363 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 358 uçuşla Air France, 4. sırasında 320 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 286 uçuşla Wideore, 6. sırasında ise 283 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük 267 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 36,3 oranında kaldığı ve toplamda 76 bin 27 uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş